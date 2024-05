Pour les victimes d'une d'inondation, les indemnisations des assurances peuvent tarder: "On a besoin de quelqu'un qui nous aide"

"Dans un premier temps, je me suis dit 'non, je vais laisser mon assurance faire'. Et puis au fur et à mesure de la journée, je n'arrivais pas à les contacter. Ce n'est que vers 14 ou 15 heures de l'après-midi que j'ai enfin pu les joindre. Mais à ce moment-là, c'était trop tard, je me suis dit 'il me faut quelqu'un qui m'aide maintenant'", témoigne Nicoletta, habitante de Perbais.

Chaque objet endommagé est pris en photo et répertorié. Ces éléments permettront d'établir une déclaration de sinistre. Adrien Bajart, expert en sinistres, précise : "Une compagnie d'assurance, c'est comme une tirelire. Donc, plus ils vont payer, mieux ils se porteront. Et donc évidemment, face à un expert en particulier, il se trouvera souvent assez démuni", précise-t-il.

"Quand il nous arrive quelque chose comme ça, on est complètement perdu. On a besoin de quelqu'un qui prend les choses en charge et nous aide. On ne sait pas par où commencer", s'insurge Nicoletta.