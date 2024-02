Carnet de campagne, épisode 21. Au menu de cette semaine, une taxe des millionnaires qui pourrait rapporter entre 3 et 5 milliards €, la réponse des politiques à la colère des agriculteurs, le président des Engagés qui confond Elio Di Rupo et Charles Michel. Et L’IA du mouvement réformateur qui ne connaît pas Charles Michel !