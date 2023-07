"Ce qui fait peur, c'est l'addiction": le fils de Sarah, William (15 ans), pariait tout son argent de poche chez le libraire

"Mon fils à parié énormément d’argent dans cette machine." Sarah est toujours en colère. Elle nous a contacté via le bouton orange Alertez-nous. William, son fils, avait 15 ans lorsque pour la première fois, il a parié de l'argent sur une machine à sous. Son fils jouait deux à trois fois par semaine, avant et après les cours. William reconnaît: "J'ai commencé à parier de petites sommes. Et avec ce que je gagnais, je rejouais." L'adolescent ajoute à propos du libraire : "Il ne nous disait rien. Il nous laissait passer. Il ne nous demandait rien, pas même la carte d'identité."