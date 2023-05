Acheter un terrain et construire son nouveau nid : le rêve de tous les jeunes couples. Seulement, pour Maxime et Pauline, ce projet est ralenti par leur état de santé, qui est pourtant loin d'être mauvais. Alors qu'ils voulaient prendre une assurance solde restant dû, leur société d'assurance veut leur facturer une surprime de 250 % pour un léger diabète et une quinzaine de kilos en trop.