Les F-16 belges promis à l'Ukraine ne seront finalement pas livrés tout de suite: voici pourquoi

La première livraison de chasseurs-bombardiers F-16 n'arrivera pas en Ukraine d'ici la fin de l'année, comme espéré par le gouvernement fédéral. Un manque de pilotes ukrainiens correctement formés et de pièces détachées expliquent entre autres ce retard, a indiqué la ministre de la Défense en affaires courantes, Ludivine Dedonder (PS).

En mai dernier, un accord bilatéral de sécurité avait été signé entre la Belgique et l'Ukraine. L'un de ses points les plus saillants portait sur la livraison de F-16 dans le cadre de la coalition mise sur pied par le Danemark et les Pays-Bas.

L'accord mentionnait la livraison de 30 appareils à l'Ukraine d'ici 2028. "La Belgique fera tout ce qui est possible (...) pour accélérer la première livraison [de chasseurs-bombardiers], si possible avant la fin de 2024", pouvait-on lire également.