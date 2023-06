C'est officiel, nous venons bien d'affronter une vague de chaleur. Tous les critères ont été remplis. Et ça va encore durer quelques jours... L'IRM maintient son alerte jaune aux fortes chaleurs pour tout le centre du pays, au moins jusqu'à mardi soir. Forcément, on cherche tous à rafraîchir notre intérieur. Les magasins écoulent leurs stocks de ventilateurs et de climatiseurs beaucoup plus vite que les autres années.