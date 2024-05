Pilier du tourisme wallon, le site des Grottes de Han accueille plus de 300.000 personnes par an. Lieu aux multiples facettes, il invite à traverser l'histoire de l'Homme et de la nature, et regorge de mystères. RTL info est parti à la découverte de certains que vous ne connaissez peut-être pas, et ceux qui les préservent.