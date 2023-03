Crise de l'accueil - "On ferme le robinet", selon le ministre de la justice

Invité sur Bel RTL à 7h50, Vincent Van Quickenborne a mis en avant les mesures de fermeté de l'accord fédéral trouvé cette nuit sur la crise de l'accueil des demandeurs d'asile. Pour le vice-Premier ministre Open Vld, l'accord reflète un "bon équilibre" du gouvernement Vivaldi : "on est plus humain et plus ferme en même temps". Il souligne la création dans les mois à venir de quelque 700 places dans des conteneurs qui seront fournis par l'Union européenne et probablement placés en Brabant flamand, ainsi que la demande aux Communes de créer d'autres places. "En même temps, on va prendre plus de mesures pour évacuer les places existantes pour d'autres personnes qui en ont besoin, comme les femmes et les enfants, car aujourd'hui, des gens multiplient de procédures et restent dans le réseau dix à quinze ans. Désormais, une fois qu'on aura reçu une décision négative, on n'aura plus droit à l'hébergement ni au CPAS, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on va expulser ces gens-là". "On mise surtout sur le