Bruxelles – Amsterdam en 2 heures: c'est désormais possible en train, combien ça coûte?

Le nouveau train international à grande vitesse "EuroCity Direct" circule depuis ce dimanche entre Bruxelles-Midi et Amsterdam, a annoncé la SNCB lors de l'inauguration organisée ce matin. Les voyageurs pourront se rendre de Bruxelles à Amsterdam en deux heures. Le prix d'un billet varie entre 25 et 65 euros.

L'EuroCity Direct réduit le temps de trajet entre Bruxelles-Midi et Amsterdam-Zuid de 45 minutes (soit un temps de trajet de 2h07 en semaine et de deux heures le week-end), et propose quelque 16 allers-retours quotidiennement.

"Il s'arrête à Bruxelles-Midi, Anvers-Central, Rotterdam-Central, à l'aéroport de Schiphol et à Amsterdam-Zuid. Le train compte plus de 400 places assises et peut accueillir 12 vélos", précise la SNCB.

La liaison IC existante - appelée dorénavant "EuroCity", donc - s'arrêtera désormais à Rotterdam-Central. Mais comme auparavant, le train fait escale à Bruxelles-Central, Bruxelles-Nord, Bruxelles-Aéroport - Zaventem, Malines, Anvers-Berchem, Anvers-Central, Noorderkempen et Breda.

Tous les arrêts existants en Belgique conservent ainsi leur connexion avec les Pays-Bas. Ces trains comptent plus de 430 places assises et peuvent accueillir huit vélos. Le prix d'un billet pour l'EuroCity Direct varie entre 25 et 64,1 euros. Les billets pour Rotterdam sur l'EuroCity sont disponibles à partir de 13,10 euros. Sur la ligne de l'EuroCity, les voyages intérieurs restent possibles et les billets SNCB sont donc également valables en Belgique. Ce n'est pas le cas sur l'EuroCity Direct.