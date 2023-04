Deux actions se déroulent ce matin pour soutenir le personnel des CPAS à Liège et Bruxelles. Les centres publics d'action sociale qui interviennent auprès des populations les plus fragiles, bien souvent lorsqu'elles ont épuisé toutes les aides possibles. Ces agents dénoncent un manque de moyens matériels et en personnel. Ce qui crée des tensions, d'autant que les dernières crises leur ont donné encore plus de boulot. Des agents victimes de violences de la part du public.