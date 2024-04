De plus en plus de Belges cumulent deux emplois

Environ 260.000 personnes, soit 5,2 % de la population active, avaient un deuxième emploi en 2023, selon les chiffres de l’office statistique belge Statbel. Leur nombre a bondi de 25% en dix ans. Cette augmentation est la hausse la plus importante constatée, par rapport à nos pays voisins, même si les Néerlandais actifs restent deux fois plus nombreux à avoir deux emplois. Il peut s’agir d'une activité d'indépendant complémentaire, de la combinaison de deux emplois à temps partiel, d'un emploi principal complété par un flexi-job ou encore d'une activité dans le cadre de l'économie collaborative C'est le cas de Virginie Balseau, ouvrière polyvalente et employée dans un supermarché le dimanche.