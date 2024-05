"Vitres éclatées, calandres coupées à la disqueuse": pourquoi et comment les voitures haut de gamme sont-elles vandalisées à Bruxelles?

Partager:

Plusieurs voitures haut de gamme sont vandalisées dans les garages bruxellois, afin de voler certaines pièces détachées. Le phénomène, qui touche aussi les autres régions du pays, est connu des autorités. Des arrestations ont eu lieu, mais cela n’empêche pas les bandes d’agir.

La voiture n’a pas bougé, elle est garée à sa place, mais elle est sérieusement amochée. Ce constat, plusieurs habitants de la même copropriété uccloise ont dû le faire ces derniers mois. "C’est la cinquième fois en un an et demi", regrette Michel. Le pensionné aimerait ne pas devoir tenir le compte du nombre de faits de vol et de vandalisme qui touchent les véhicules de sa copropriété. Via le bouton orange Alertez-nous, il dénonce "une vague de vandalisme dans les garages des copropriétés à Uccle": "Ils arrachent les calandres ou les découpent à la disqueuse, afin de voler les phares et éclatent les vitres pour prélever les rétroviseurs". Ils ont massacré sa voiture Il raconte l’une des "dernières" fois, en février dernier, une BMW avait été prise pour cible. "Les voleurs se sont introduits dans le garage. Ils ont probablement attendu pour rentrer avec quelqu’un". Puis, une fois seuls, "ils ont sorti pied de biche et disqueuse pour démonter et voler les phares et les rétroviseurs électriques. Le propriétaire venait de s’installer dans la résidence 15 jours avant. Ils ont massacré sa voiture, c’est vraiment dingue. Ça l’a déprimé". À lire aussi Trafic de drogues et de voitures volées: une organisation criminelle internationale démantelée dans la région de Mons, 21 suspects interpellés

Michel est le président du conseil des copropriétaires d’un groupe de trois immeubles. Il s’inquiète donc de ces vols qui se multiplient et il remarque aussi que certains véhicules sont particulièrement ciblés : les BMW et les Porsche. Son intuition, c’est que les malfrats "viennent probablement sur commande. Ça coûte à peu près 8.000 euros le phare d’une Porsche". Pour chaque vol, une plainte a été déposée à la police. Mais, devant ces faits "récurrents", les habitants se sentent fort démunis : "On n’a jamais eu de retour. C’est terriblement frustrant et décourageant". Et puis, Michel note avec dépit que les voleurs s’adaptent : "Les deux premières fois, la porte du garage a été forcée. Puis, nous avons changé la porte pour qu’elle ne puisse plus être soulevée. Et maintenant, ils ont trouvé un autre truc. On ne sait pas comment ils rentrent, probablement en suivant quelqu’un de l’immeuble".



Les résidents craignent pour leur sécurité, d’autant qu’il y a déjà eu par le passé des cambriolages dans les appartements : "s’ils rentrent tard le soir, ils ont peur d’aller dans le garage, ils ont peur de prendre un mauvais coup", résume Michel.

Pour sécuriser les lieux, la copropriété envisage de placer des caméras, pour l’effet dissuasif surtout, et souhaite plus de passages de la police dans le quartier. Y a-t-il une réelle vague de vandalisme pour faciliter le vol de certaines pièces détachées de voitures haut de gamme dans la commune bruxelloise d’Uccle ? Nous avons posé la question à la zone de police Marlow qui couvre les territoires d’Uccle, Watermael-Boitsfort et Auderghem. Il y a effectivement eu plusieurs vols de ce type dans différents quartiers d’Uccle et d’Auderghem. Une vingtaine de faits sont enregistrés chaque année, depuis deux ou trois ans. Même s’il est arrivé que cela se passe plusieurs fois dans une même copropriété, le chiffre reste stable, indique Laurent Masset, le porte-parole de la zone.