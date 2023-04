Mademoiselle Luna lutte contre un cancer du sein depuis un an et demi maintenant. Alors qu'elle allait mieux, elle vient d'apprendre récemment que la maladie reprenait du terrain. "Au mois de décembre, j'ai appris la mauvaise nouvelle. Je n'avais pas encore vraiment terminé le premier cancer, on va l'appeler comme ça. Les traitements se terminaient et on m'a annoncé que des métastases étaient parties aux ganglions et aux poumons."