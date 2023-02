"Elle montre qu'elle a deux facettes": Noémie, 25 ans, est militaire et... finaliste Miss Belgique

Noémie ne se destinait pas à être militaire. Elle a étudié la communication puis a travaillé dans le monde des festivals. Avec la crise du Covid, elle a perdu son travail et a choisi de relever le défi de rejoindre la Défense. "Je voulais me prouver à moi-même que j'en étais capable. Surtout au niveau de la force physique", raconte la jeune femme de 25 ans. "Je pensais me retrouver qu'avec des hommes, mais j'étais très contente de voir que la moitié (de la promotion, ndlr) était des femmes." À l'aise avec le treillis et la vie à la rude, Noémie se débrouille tout aussi bien en robe de gala dans l'ambiance de Miss Belgique, dont elle a atteint la finale. Pour Charline, une collègue militaire de Noémie, cette sorte de double casquette est "super". "Elle montre qu'elle a deux facettes. Elle peut être très féminine à s'habiller et défiler 'comme une princesse' tandis que dans l'autre sens, c'est totalement l'opposé." Combiner la vie de Miss et celle de militaire est donc tout à fait possible. Pour