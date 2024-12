"Une expérience très violente": les personnes séropositives souffrent toujours de discriminations

Mike Menne est administrateur de l'association Ex Æquo, qui lutte contre le VIH, le SIDA et les IST. Lui-même séropositif, le militant estime qu'il faut changer de méthode pour prévenir les jeunes de cette maladie. Aussi, à l'occasion des trente ans de son association, une série de concerts est organisée le 15 décembre à Bruxelles.

Le VIH, qui provoque la maladie du Sida, suscite encore de nombreux préjugés. Cela a pour conséquence de provoquer (encore) des discriminations. Cela est dû à un manque de prévention et de tolérance. Mike Menne, administrateur de l'association Ex Æquo, est un militant de la lutte contre le VIH depuis 2004. Lui-même vit avec le VIH depuis cinq ans. Cette association lutte contre le VIH, le SIDA et les IST, en se concentrant principalement sur la santé sexuelle des HSH (hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes), une population particulièrement touchée par le VIH.

Mike Menne souffre lui aussi de ces discriminations. "Il y a deux ans, par exemple, j'ai voulu souscrire une assurance pour assurer mes revenus en tant qu'indépendant. J'ai coché la case indiquant que je vivais avec le VIH, pensant que cela n'aurait pas d'incidence, et trois semaines plus tard, on m'a refusé l'assurance à cause de ça. J'ai dû me battre et j'ai fini par obtenir gain de cause, mais c'était une expérience très violente", explique-t-il.