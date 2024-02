En 2022, on a dénombré en wallonie et à bruxelles 186 accouchements assistés à domicile, avec des sages-femmes. C’est bien peu évidemment, comparativement à l’ensemble des accouchements (0.34%). Mais la pratique suscite la polémique chez les spécialistes. Certains la trouvent bien trop dangereuse. En novembre dernier, une maman et son enfant sont morts après un accouchement à domicile en France. Qu’en est-il en Belgique ?