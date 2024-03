Décryptage - En Afrique, les homosexuels risquent la peine de mort

Partager:

Le 28 février dernier, le Parlement du Ghana a adopté un projet de loi durcissant les peines contre l’homosexualité. Toute personne appartenant à la communauté LGBT+ risquera une peine de trois ans de prison, voire beaucoup plus en cas de promotion ou de soutien d’activités LGBT+. Le Ghana rejoint ainsi la cohorte de pays africains qui sanctionnent l’homosexualité, ils sont 31 sur 54. Dont quatre (Somalie, Ouganda, Mauritanie, Nigéria) vont jusqu’à la peine de mort.

Le vote du Parlement ghanéen doit encore être approuvé par le président ghanéen, mais il ne fait aucun doute qu’il le sera. Le Ghana deviendra ainsi un des États du monde le plus homophobes. Mais en Afrique, il ne fait que suivre un mouvement qui tend à se généraliser. Ainsi, en 2023, l’Ouganda s’est doté d’une loi prévoyant la prison à perpétuité pour homosexualité, et même la peine de mort en cas de récidive. Le Kenya pourrait adopter une loi semblable, et en Tanzanie, qui prévoit déjà une peine incompressible de 20 ans, certains députés réclament la pendaison. D’après Samira Daoud, la directrice régionale d’Amnesty International pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, interrogée par Radio France Internationale, "on observe une tendance au durcissement des lois existantes… Au Sénégal, il y a eu en 2022 une tentative d’adopter une loi encore plus répressive à l’égard des personnes LBGT+. Ce texte est d’autant plus inquiétant qu’il pourrait servir de modèle dans la région de l’Afrique de l’Ouest."

En effet, jusqu’à présent, ces lois sont surtout répandues dans les pays d’Afrique autrefois colonies anglaises. Elles reposent pour l’essentiel sur une réinterprétation de la loi contre la sodomie en vigueur autrefois dans le droit britannique. Une loi abolie en 1967 au Royaume-Uni. Un discours anti-occidental Ironie de l’histoire, la plupart des pays africains qui sanctionnent l’homosexualité le font au nom d’une authenticité africaine qui s’affranchirait de l’influence occidentale. Ainsi, pour la présidence du parlement ougandais, "l’Occident ne viendra pas gouverner l’Ouganda." L’idée générale est que l’homosexualité n’existerait pas à l’état naturel en Afrique et qu’elle serait importée de l’Occident.

Cela va parfois très loin. Ainsi, au Burundi, un territoire autrefois sous mandat belge (de 1919 à 1962), le président Evariste Ndayishimye a appelé en décembre dernier à lapider les couples homosexuels. Selon lui, le mariage pour tous est une pratique abominable : "Personnellement, je pense que si on voit ce genre d’individus au Burundi, on devrait les mettre dans un stade et les lapider avec des pierres. Et ce ne serait pas un péché pour ceux qui le feront !" Pour information, le Burundi n’a aucune tradition musulmane, c’est un pays profondément catholique. Heureusement, il y a quelques exceptons. Certains Etats de l’Afrique subsaharienne ont récemment dépénalisé l’homosexualité. L’Angola en 2019, le Gabon en 2020, le Botswana en 2021 et, précurseur en la matière, l’Afrique du Sud, qui a légalisé le mariage pour tous en 2006, bien avant la France. Mais ce sont des exceptions et souvent des terres d’accueil pour les homosexuels des pays voisins, pourchassés, molestés, souvent expulsés de leurs maisons ou licenciés de leur travail à cause de leur orientation sexuelle.