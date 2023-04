2 des 3 jeunes Bruxellois (S.R., A.D. et K.H.) soupçonnés de terrorisme resteront en prison un mois de plus. L'avocate de S.R. demandait le bracelet électronique pour son client. De son côté, K.H. n'a pas pu quitter la prison pour l'audience, et son cas sera examiné ultérieurement.