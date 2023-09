La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden a expliqué en conférence de presse après un conseil de ministres s'est réunie avec l'OCAM, la sécurité de l'Etat et la police pour gérer la vague d'incendies "criminels" contre des écoles en Wallonie. Les zones de police touchées vont recevoir des renforts de la police fédérale et les auteurs sont activement recherchés et seront poursuivis.