Incendie dans une habitation à Farciennes: une dame hospitalisée, un chat décédé

Ce matin, autour de 7h15, les pompiers de Marcinelle ont été appelés après un signal d'un épais dégagement de fumée du côté de Farciennes, nous rapporte notre correspondant Fabian Van Hove. Dans la rue de Pironchamps, de la fumée noire se degageait du première étage d'une habitation. Les pompiers sont intervenus très rapidement et ont maitrisé l'incendie. L'occupante de la maison a été transportée à l'hôpital et la police de Châtelet a rapidement mis en place une déviation pour les automobilistes. Malheureusement, le chat de la propriétaire n'a pas pu être sauvé et est décédé dans l'incendie.