Le parquet européen a mené dix perquisitions en Belgique, dont à l'aéroport de Liège et à Zeebrugge, et arrêté quatre suspects. Les perquisitions ont été menées dans des locaux de stockage et des bureaux à Liège Airport et à Zeebrugge, ainsi qu'au domicile des suspects situés à Ans, Liège et Visé.