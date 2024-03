Fusillade à Lodelinsart: les policiers anversois observent une minute de silence en hommage à leur collègue

Une importante délégation de la police anversoise s'est réunie mercredi sur la Grand-Place de la ville portuaire pour observer une minute de silence et rendre hommage au membre des unités spéciales tué lundi lors d'une perquisition à Lodelinsart. Parmi les forces de police locales rassemblées pour l'occasion étaient présentes des équipes d'intervention, la brigade moto et l'équipe de réaction rapide (SRT), dont la fonction est similaire à celle des unités spéciales de la police fédérale auxquelles appartenait la victime. Le procureur d'Anvers Franky De Keyzer et le bourgmestre Bart De Wever se tenaient à leurs côtés. D'autres zones de police, notamment à Malines, ont également organisé une minute de recueillement en hommage au policier tué lundi lors d'une perquisition effectuée au petit matin chez un trafiquant de drogue présumé. Deux de ses collègues ont aussi été blessés lors de l'intervention, dont un grièvement.