Hollywood en feu, les maisons enflammées s'effondrent

Au moins cinq personnes sont mortes dans les féroces incendies qui sévissent mercredi autour de Los Angeles et menacent désormais le quartier d'Hollywood, dont les habitants ont été sommés d'évacuer. L'évacuation de la zone a été ordonnée, car des flammes ont commencé à dévorer les collines mercredi soir, à quelques centaines de mètres de Hollywood Boulevard et du fameux Chinese Theater. Un autre feu s'est également déclaré en soirée dans le quartier voisin de Studio City, inquiétant les autorités. Environ 1.500 bâtiments ont été détruits et plus de 100.000 habitants de la mégapole américaine ont été forcés de fuir face aux flammes. Les autorités redoutent de découvrir de nouveaux morts.