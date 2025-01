Les dons de sperme toujours plus demandés en Belgique: tout savoir sur cette pratique méconnue

En Belgique, un parent sur six se fait accompagner pour donner la vie. Les hôpitaux réalisent près de 10.000 inséminations chaque année, mais qui sont ces donneurs ? Quelles sont leurs motivations ? Analyses et explications.

À visage caché, Sébastien a accepté de se confier sur son expérience. Il est devenu donneur de sperme il y a un peu plus d’un an : "J'ai fait un peu de recherche en ligne. Je suis tombé sur le site web du MontLégia. Ils ont constamment des patientes qui arrivent et qui aimeraient bien ça. Et franchement, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'aider à créer une nouvelle vie humaine ? C'est un bel accomplissement".

Deux fois par mois, il prend rendez-vous dans la clinique du MontLégia. Ici, des dizaines d'hommes viennent donner leur sperme par semaine. "On leur fournit le matériel à l'accueil quand ils arrivent. Ils ont quelques magazines et l'occasion de se passer une vidéo", montre Dominique Raick, responsable du laboratoire de procréation médicalement assistée.

En Belgique, la commercialisation du sperme est interdite par la loi. Un dédommagement est tout de même prévu pour le donneur, comme l'explique Dominique Raick : "Il doit parfois s'absenter de son travail, parfois, il vient de loin. Les frais de déplacement sont quand même assez chers, donc on leur donne l'équivalent de cent euros par don".

Pour Dominique le travail se poursuit au-delà du laboratoire, elle doit associer chaque donneur à une future famille. La couleur de peau, des cheveux, des yeux ou encore la taille sont analysées pour permettre à l'enfant de s'intégrer au mieux… aucun critère de beauté ou de préférence physique n’est pris en compte.

Pour limiter les risques de consanguinité, le sperme d’un homme ne peut pas être attribué à plus de 6 familles différentes. Néanmoins, les gamètes d’un donneur peuvent être utilisés à plusieurs reprises par un couple lorsqu’ils souhaitent concevoir d’autres enfants.

Les banques de sperme en manque de dons

Aujourd’hui, les 18 banques de sperme belges font appel à des pays étrangers comme le Danemark par manque de dons. "On a notre propre banque qui est parfois insuffisante pour correspondre à certaines caractéristiques de nos patients qu'on ne retrouve pas dans nos donneurs ou parce qu'on n'a plus de donneurs à un moment donné", s'inquiète Annick Delvigne, cheffe de service de procréation médicalement assistée.

En-dehors des murs des centres spécialisés, certaines pratiques échappent à tout contrôle. Sur les réseaux sociaux, des dizaines de groupes sur lesquels des femmes entrent en contact avec des inconnus ; des hommes qui acceptent de donner leur spermatozoïde souvent, en échange d’une relation sexuelle.

Tout est possible et rien n'est protégé

En plus du risque d’infection, il existe un danger légal. "À partir du moment où on est donneur, il y a une rupture du droit de filiation", met en garde Annick Delvigne. "Un donneur ne peut pas demander un droit de visite et le couple receveur ne peut pas demander une pension alimentaire. À partir du moment où on ne passe pas par cette réglementation, cette loi n'existe pas. Tout est possible et rien n'est protégé".

Malgré plusieurs campagnes, les hôpitaux peinent à recruter de nouveaux donneurs. De son côté, Sébastien a créé une capsule sur Internet pour inciter ses proches à donner. Une vidéo qui pourrait être très utile quand on sait qu’en Belgique, 10.000 inséminations sont réalisées chaque année grâce à des donneurs.