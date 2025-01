Vigilance sur les routes: alerte jaune au brouillard sur l'entièreté du pays

Dans le courant de la nuit ou dimanche matin, du brouillard se formera à nouveau en plusieurs endroits et pourrait limiter la visibilité à moins de 200 m. Suite aux températures négatives, le brouillard pourrait être givrant (avec localement formation de plaques de givre sur les chaussées).

L'alete est lancée de ce samedi 22h à ce dimanche matin jusqu'à 11h, et elle est concerne tout le pays: de la Wallonie, à Bruxelles en passant par la Flandre.

Ce dimanche

La journée de dimanche débutera avec des conditions ensoleillées sur les hauteurs de l'Ardenne, qui s'étendront graduellement à la plupart des autres régions du sud du sillon Sambre et Meuse, et éventuellement jusqu'au centre. La grisaille restera tenace sur l'ouest. Les minima se situeront entre 0 ou 1 degré en plaine et 4 ou 5 degrés en Hautes-Fagnes, sous un vent généralement faible.