IJ1 DELHAIZE

Un nouveau conseil d'entreprise extraordinaire a lieu ce matin chez Delhaize. Une réunion entre direction et syndicats dans le cadre de la phase d'information et de consultation, suite au passage des 128 magasins intégrés sous le statut de franchisés. Et la tension n'est pas retombée au sein des travailleurs. Bien au contraire. Au siège de Delhaize à Zellik, la police est sur place non pas pour empêcher des blocages, toujours en cours, mais pour protéger les agents de sécurité avant un nouveau conseil d'entreprise extraordinaire. Les scènes sur place sont assez surréalistes.