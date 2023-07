"Pour me réassurer, c'est la croix et la bannière." Jos, un Bruxellois de 81 ans, est dans l'incompréhension. Il nous a contactés via le bouton range Alertez-nous pour nous faire part du sentiment d'injustice qui le traverse. Depuis le mois de mars, son assurance automobile a été résiliée et impossible pour lui d'en trouver une nouvelle pour son véhicule.