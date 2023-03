Peut-on se faire rembourser un article acheté en magasin ? Irène, qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous, s’est trompée lors d’un achat dans une enseigne. Elle est retournée à la caisse quelques minutes plus tard, mais à sa grande surprise, on lui a refusé un remboursement. Elle a reçu un bon d’achat et selon elle, c’est injuste. Quelles sont les règles ? Les commerçants sont-ils tenus de nous rembourser ?