"La frustration est remplacée par un stress monstrueux": la soeur d'Olivier Vandecasteele, retenu depuis un an en Iran, témoigne

Si ce 24 février le monde entier aura les yeux tournés vers l'Ukraine à l'occasion du premier anniversaire de l'agression russe, cette date marquera également un autre triste anniversaire, lequel concerne, lui, plus intimement la Belgique. Ce vendredi, cela fera en effet tout juste un an que l'humanitaire belge Olivier Vandecasteele aura été arrêté en Iran, devenant bien malgré lui le sujet d'un bras de fer diplomatico-judiciaire entre Bruxelles et Téhéran. Dans ce contexte, nous avons rencontré sa soeur Nathalie Vandecasteele. "Cela devient très compliqué à vivre. Au départ, on avait une sensation de frustration complète car on est dans un dossier pour lequel on ne maîtrise absolument rien. Cette frustration se remplace par un stress monstrueux, qui devient très compliqué à vivre. On se rend compte que depuis qu’on a eu des nouvelles d’Olivier, le 20 janvier, ses conditions ne se sont toujours pas améliorées. Il commence à être désespéré. Le mental a pris un sérieux coup depuis le mois de novembr