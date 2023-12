En Belgique, l’an dernier, il y avait plus de 23.000 sans-abris et personnes qui n’ont pas leur propre logement. La Wallonie vient de débloquer 34 millions d’euros pour leur venir en aide. Elle veut créer des "territoires zéro sans abrisme". Comment aider les sans-abris, alors que la précarité augmente et que les températures chutent ? A quoi va servir cet argent débloqué par la Wallonie ?