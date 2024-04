Naturels, les diamants étaient aussi dits éternels, imités et jamais égalés. Pourtant, le diamant synthétique gagne peu à peu du terrain et lui fait aujourd'hui concurrence. Son prix plus abordable et son empreinte écologique ont convaincu beaucoup de consommateurs. Mais quels sont ses secrets? Notre équipe a pu pénétrer exceptionnellement dans l’une des seules usines en Belgique capables de faire pousser des diamants.