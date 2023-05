Depuis longtemps, Matt nourrit l’espoir d’intégrer l’armée et rejoindre l’unité des para-commandos. Mais cet adolescent de Seraing ne pourra pas réaliser son rêve, à cause de la maladie cœliaque. Il ne peut pas manger de gluten et, pour la Défense, il s’agit d’un critère d’exclusion. Pourquoi l’armée n’accepte pas de le recruter comme militaire ? Quels sont les risques ?