Le roi Charles accueille les invités à la garden party du palais de Buckingham

Le roi Charles III a organisé la première garden party de l'année au palais de Buckingham, accueillant les invités par une journée chaude et ensoleillée à Londres. Accompagné de la reine Camilla, du duc et de la duchesse d'Édimbourg, ainsi que de la princesse Anne, le monarque, âgé de 75 ans, est apparu de bonne humeur alors qu'il se mêlait à un certain nombre d'invités. Son fils cadet, le prince Harry, était absent, alors qu'il se trouvait à deux kilomètres de là, à la cathédrale Saint-Paul, pour un service d'action de grâces pour les Invictus Games.