Le Salon de l’Auto a ouvert ses portes à Bruxelles aujourd’hui. Les constructeurs européens dévoilent leurs nouveaux modèles. Face à ceux de plus en plus technologiques et modernes, il y en a qui sont inspirés d’anciens modèles. La mythique Renault 5 fait son retour. Et ce n’est pas la seule firme à miser sur ces voitures néo-rétros. Quelle est la stratégie derrière ?