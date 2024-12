Le marché de Noël est devenu un incontournable durant cette période des fêtes. Chaque ville en possède un et tente de séduire le grand public en vantant ses lumières, son ambiance ou la qualité des produits proposé. Une certitude, ces marchés attirent les Belges. Serge Vermeiren et Thomas Decupere ont tenter de comprendre ce qui fait le succès de ces événement, en France, aux Pays-Bas mais aussi en Belgique et plus précisément à Liège.