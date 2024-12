La neige s'est invitée en Belgique ce lundi: pourrait-on avoir un Noël blanc?

Pour ceux qui rêvaient d’un Noël sous la neige, la désillusion est de mise. Si quelques faibles averses de neige pourraient encore se produire ce soir sur les hauteurs des Ardennes et des Hautes-Fagnes, elles laisseront rapidement place à un temps sec. La neige ne tiendra que sur les sommets dépassant les 600 mètres d’altitude, comme le signal de Botrange, la Baraque Michel ou encore la Baraque de Fraiture. Cependant, même sur ces points culminants, la neige devrait fondre progressivement, ne laissant qu’une fine couche pour la soirée du réveillon.

Pas pour cette année

Le scénario d’un Noël blanc s’éloigne encore davantage. Avec une remontée des températures, on attend jusqu’à 10 degrés à Bruxelles et 7 degrés dans le sud du pays. Un temps particulièrement doux pour la saison, confirmant qu’un Noël enneigé restera un souvenir lointain. Le dernier Noël blanc pour l’ensemble de la Belgique remonte à 2010. En 74 ans, seuls 8 Noël blancs ont été enregistrés dans le pays. Un phénomène rare qui semble de plus en plus exceptionnel.