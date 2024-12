Êtes-vous tendance pour les fêtes? Cet élément vestimentaire est incontournable cette année

Nous sommes entrés dans la dernière ligne droite avant le réveillon de Noël. Plus que quelques heures pour boucler les derniers préparatifs et peaufiner sa tenue.

En parlant de vêtement, il semblerait que les Belges soient plus coquets cette année. Un constat que dresse Catherine Willems, la gérante d'un magasin de vêtements. "Les vêtements de fêtes de fin d'année avaient été un peu en berne ces dernières années, et là on voit une recrudescence pour bien s'habiller et être beau avec une blouse, un pantalon, même en famille."