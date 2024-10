On pense souvent que les personnes âgées sont plus dangereuses sur les routes que les autres conducteurs. L’institut VIAS dément. Statistiquement, les séniors ne sont pas plus à l’origine d’accident que des jeunes conducteurs, c’est même l’inverse. Environ 3 à 4% des séniors sont impliqués dans des accidents graves, chez les jeunes c’est 12%.