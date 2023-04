Dans La Meilleure Friterie, les fans de frites et l'animateur Ludovic Daxhelet se sont rendus chez Mimil à Hamipré. Ils ont été accueillis chaleureusement par les candidats, Aurore et Carl, fan d'Elvis. Ce dernier a décoré les lieux autour de sa passion pour le King. C'est dans une ambiance décontractée que les testeurs ont dégusté les plats du couple. Après le repas, Ludovic Daxhelet, plus déchaîné que jamais, a mis l'ambiance dans les lieux aux allures de diner américain.