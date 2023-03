L'UMons aura son master en médecine, mais à quel coût? "Je suis inquiète dans un contexte de bonne gestion de l'impôt des citoyens"

C'était l'un des dossiers polémiques de la semaine : l'organisation de masters en médecine dans les universités de Mons et Namur. Un accord a finalement pu être trouvé samedi soir au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et après un bras de fer politique opposant les présidents du PS et du MR, Paul Magnette et Georges-Louis Bouchez, il en est notamment ressorti de l'UMons aura bel et bien son master en médecine. Il débutera en 2024. Valérie Glatigny, ministre MR de l'Enseignement supérieur, n'y était initialement pas favorable. Mais "tous les arguments avancés ont pu être rencontré", comme elle l'a indiqué sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche.