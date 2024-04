Marc est né et a grandi à Charleroi. Mais depuis quelque temps, ce carolo voit les églises de sa région disparaître. Laissées à l'abandon, elles sont ensuite démolies. Mais, ces lieux chargés d'histoire pourraient connaître une autre fin et être réhabilitées pour servir à la collectivité. C'est ce que souhaitent Marc et les habitants de la région, mais aussi l'asbl "Communauté Historia" qui protège le patrimoine wallon. Explications.