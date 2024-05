"J'ai compris que ça allait dégénérer et c’est ce qui est arrivé": Lucas, habitant de Lodelinsart, dépité au lendemain des inondations

Depuis vendredi soir, des intempéries ont balayé la Wallonie, plus particulièrement la province de Liège et de Charleroi. À Lodelinsart, les habitants se mobilisent pour nettoyer et remettre en ordre leur logement. Les pompiers ont été appelés une cinquantaine de fois.

Boue, objet en tout genre dispersé aux alentours… Et de l’eau jusqu’à mi-mollet. Le spectacle est désolant. Lucas, habitant de Lodelinsart, à Charleroi, a vécu les inondations de vendredi et de la nuit dernière.

Les assurances ne veulent plus nous assurer à cause de tout ça

Aujourd’hui, Lucas retrousse ses manches pour nettoyer sa maison. Une tâche fastidieuse qui demandera de la persévérance et beaucoup de patience : "Malheureusement, les murs sont gorgés d’eau. Il y a de la boue partout et ça demande du temps à dégager". Vêtements, vivres, produits, vélos et produits d’entretien ont également été submergés.

"Sur le temps du petit orage, tout était en train de monter au niveau du passage. On vit dans une zone qui est comme un petit bassin, un petit fossé. Les eaux d’en haut et de toutes les autres rues descendent chez nous", s’indigne Lucas.

À force d’être inondé, Lucas a dû anticiper les catastrophes et aménager une annexe dans laquelle il stocke la machine à laver et les gros outillages. "On est malheureusement habitués depuis toujours", dit-il tristement. "Les assurances ne veulent plus nous assurer à cause de tout ça, car nous sommes dans une zone à risque".