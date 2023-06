Maria est une grande adepte des jeux de hasard. Depuis 20 ans, elle a jeté son dévolu sur les machines à sous. Régulièrement, elle fait tomber des pièces dans la fente de la machine et appuie sur un bouton. Ensuite, apparaissent trois symboles, le but étant d'obtenir la combinaison gagnante. Maria joue toujours sur la même machine dans la même salle de jeux. Mais depuis quelque temps, les gains se font plus rares selon elle