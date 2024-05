D'importantes inondations, des coulées de boue et des débordements de cours d'eau consécutifs à un épisode orageux de grande ampleur mobilisent depuis dimanche soir la zone de secours du Brabant wallon et les services de la commune de Walhain, fortement touchée par les intempéries. Témoignages d'habitants de Perbais qui constatent les dégâts et nettoient la boue.