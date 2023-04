Nadège nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous pour nous faire part de son souci : son voisin fume du cannabis et l'odeur arrive jusque dans son habitation. Que peut-elle faire ? L'explication risque de vous intéresser si vous avez un voisin un peu trop bruyant ou dérangeant. Vous connaissez sûrement les moyens d’action traditionnels : le dialogue, en premier lieu. Pourquoi pas la médiation si ça ne marche pas... Et si rien ne change, alors direction la justice de paix.