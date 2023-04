Un incendie a détruit deux maisons à Ougrée samedi soir. C'est Corentin, 13 ans, qui a "vu la fumée sortir du toit de la maison", raconte sa maman Aurélie, qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. "Il est sorti et a vite couru vers la maison en question. On a suivi, on a commencé à frapper à la porte de la maison" continue-t-elle. Celle-ci était heureusement vide.