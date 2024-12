Comment choisir au mieux vos assurances? Voici quelques conseils qui pourraient vous être utiles

Comme dans tous services, il y a de très bonnes polices et il y en a de moins bonnes, explique Testachats. Il ne faut donc jamais se baser sur le prix uniquement pour choisir une assurance. Pour un même produit, la segmentation fait qu’une personne ne paiera pas la même chose qu’une autre pour une même assurance.

Pas toujours évident de comparer les assurances et trouver le meilleur produit, adapté à vos besoins. Et dans le domaine des assurances, la comparaison est difficile puisque les produits ne sont pas homogènes.

L’assurance hospitalisation est indispensable si vous voulez une chambre individuelle (car il faut aussi payer les suppléments d’honoraires des médecins). Cette assurance est conseillée mais pas indispensable si vous pouvez vous contenter d’une chambre à plusieurs (dans ce cas, pas de suppléments d’honoraires mais il y a quand même des frais pré-ou post-opératoires qui ne sont que partiellement pris en charge par la mutuelle et pour lesquels l’assurance hospi intervient)

L’assurance familiale (RC vie privée) est largement conseillée par Testachats. Si quelqu’un est civilement responsable d’un dommage à un tiers, selon le dommage, ça peut coûter particulièrement cher. Par exemple, si vous roulez en trottinette et percutez un piéton qui se blesse grièvement, vous risquez de devoir travailler toute votre vie pour rembourser le dommage si vous n'est pas assurés.

Toutes les assurances ne sont pas indispensables. Pour Testachats, les incontournables sont l’assurance auto puisqu’elle est obligatoire. Aussi, l’assurance habitation, même si elle n’est pas légalement obligatoire, elle est souvent exigée par le prêteur hypothécaire. Elle vous sera de grande utilité votre maison brûle et que vous en êtes propriétaires. Les locataires, eux, ont l'obligation de souscrire à une assurance habitation (en vertu des règles régionales).

Si vous partez souvent en voyage hors Europe, une assurance assistance voyage est recommandée. "En cas de maladie ou d’accident à l’étranger, les soins médicaux sont hors de prix dans certains pays et il peut y avoir des frais de rapatriement", indique Julie Frère, porte-parole de Testachats.

Enfin, l’assurance protection juridique peut, elle aussi, être utile puisque les frais d’une procédure en justice peuvent être fort élevés (surtout les frais d’avocat),

Vérifiez l’ampleur de vos couvertures

Pour chaque assurance, à vous de voir les différentes options dont vous avez besoin ou s’il n’existe pas des couvertures moins étendues mais suffisantes pour ses besoins. Par exemple, il est inutile de garder une assurance omnium si le véhicule a déjà cinq ans et que le prêt auto est entièrement remboursé.

Pour une assurance hospitalisation, inutile d’opter pour l’option chambre individuelle si la chambre double ne vous pose pas de problème : prime sérieusement moins élevée.

Restez vigilants

Il est recommandé de faire un bilan de ses assurances tous les 3 à 5 ans. Vous pouvez demander à un courtier les options moins chères ou demander à son assureur si on ne peut pas bénéficier des conditions "nouveaux clients" souvent plus avantageuses pour attirer de nouveaux assurés.

Certains assureurs travaillent en direct, sans courtier. Vous pouvez alors utiliser les outils en ligne disponibles sur le site de ces assureurs pour avoir une estimation de prime.

Depuis peu, il est devenu plus facile de changer d’assureur: après un an de contrat, on peut résilier à tout moment moyennant 2 mois de préavis. C’était une demande de Testachats de longue date, donc ne pas hésiter