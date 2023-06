Nos téléphones nous écoutent-ils? Victor a vécu une expérience étrange: "Ça parait quand même bizarre"

"J’ai l’impression que les smartphones peuvent nous écouter", affirme Victor, qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. Cet étudiant en médecine pose son jugement sur base d’une expérience qu’il a vécue récemment. "L’année prochaine, j’ai un stage avec une amie à l’étranger. Nos téléphones étaient sur la table, on parlait de comment notre vie serait là-bas et le lendemain, ou le surlendemain, j’avais des pubs pour des billets d’avion pas chers pour l’endroit exact où on voulait partir."