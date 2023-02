Les camions sont-ils de vrais dangers sur la route ? C’est le sentiment de nombreux automobilistes. Et de leur côté, les camionneurs insistent : ils ne sont pas responsables de tous les accidents sur la route. L’un d’eux nous a contacté svia le bouton orange alertez-nous. Il dit subir de plus en plus de comportements agressifs et estime que les chauffeurs de poids lourds sont mal perçus alors qu’ils sont justement très prudents.