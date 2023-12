La prolongation des réacteurs nucléaires nuit-elle à la crédibilité des écologistes? "Nous n'avons pas eu le choix"

Petra De Sutter, Ministre fédérale de la Fonction publique et des Entreprises publiques, était l'invité de Martin Buxant dans le Bel RTL Matin de ce lundi. Petra De Sutter vient d'être annoncée comme étant la tête de liste pour le parti Groen en Flandre Orientale. À six mois des élections, l'écologiste est lucide : en difficulté dans les sondages, les partis de la Vivaldi flamande "ont du souci à se faire". "Les gens sont mécontents et ne font plus confiance à la politique. Je crois que les partis du centre doivent s'en rendre compte, et se dire qu'on a du souci à se faire".